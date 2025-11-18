Coppa Davis, attenta Italia! Il doppio dell’Austria può rivelarsi una minaccia

Nella Coppa Davis 2025, o meglio in quello che è un format in continuo cambiamento dopo la riforma di Orlando (oggi si è un po’ più vicini al pre-2018 rispetto al dopo), l’Italia sfiderà l’Austria nel secondo quarto di finale. Poiché esiste la teorica possibilità di dover arrivare al doppio (più teorica, va detto, che pratica: difficile che uno tra Cobolli, Sonego e Berrettini possa perdere da Misolic o Rodionov), andiamo ad analizzare i due doppisti austriaci.

Si tratta di Alexander Erler e Lucas Miedler, entrambi all’interno della top 50 della specialità. Un ranking, va detto, inferiore a quello di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche perché meno rilevanti sono stati i risultati nel corso della stagione, ma comunque sempre da mettere sul piano del rispetto. Soprattutto nell’ultimo anno i due austriaci sono stati avversari degli italiani, ma non assieme, poiché Erler e Miedler hanno deciso di avere altri compagni nel 2025.

In particolare, Erler si è unito all’americano Robert Galloway, con il quale ha vinto l’ATP 250 di Stoccolma. Si è trattato del suo nono titolo, il secondo senza Miedler al fianco (uno l’aveva portato a casa con il tedesco Andreas Mies). Nel frattempo sono arrivati i quarti di finale a Parigi come miglior risultato 1000, mentre per quanto riguarda il già citato Miedler la stagione con il portoghese Francisco Cabral è stata caratterizzata da tre successi, tutti a livello di 250.

Tra Erler, Miedler, Bolelli e Vavassori ci sono stati ripetuti incroci, ma ogni volta che tre di loro erano in campo mancava sempre il quarto della sequenza. Potrebbe in sostanza essere questo il primo confronto “al completo”, anche se i due austriaci hanno nel complesso un leggerissimo ammontare di precedenti a proprio favore. Le cose, però, potrebbero anche cambiare adesso, perché Bolelli e Vavassori si sono dimostrati ancora più in forma di Miedler, recente semifinalista nella capitale francese.