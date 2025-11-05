Conegliano-Milano oggi, A1 volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo la Supercoppa, Conegliano e Milano tornano faccia a faccia per una sfida che profuma già di scudetto. Due settimane dopo la battaglia di Trieste, vinta 3-2 dalla Numia Vero Volley Milano al termine di due ore di grande pallavolo, le due corazzate del campionato si ritrovano per il recupero della quarta giornata di Serie A1, in programma al PalaVerde di Villorba. Un match che promette di accendere ancora una volta il pubblico e di offrire un nuovo capitolo della rivalità più attesa del volley femminile italiano.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista con 20 punti e ancora imbattuta in campionato, ha reagito con il solito carattere dopo la sconfitta in Supercoppa, superando Bergamo 3-1 e confermandosi macchina da punti. Santarelli dovrà però fare i conti con l’assenza della cinese Zhu Ting, impegnata con la Nazionale, e con il dubbio legato a Lubian, fermata da un piccolo infortunio sabato scorso. Toccherà dunque ancora alla giovane Merit Adigwe, grande protagonista a Bergamo con 21 punti, trascinare l’attacco insieme a Gabi e Sillah, mentre la regia di Wolosz e la solidità di Chirichella e Fahr al centro restano garanzie assolute.

Sul fronte opposto, Milano arriva al big match dopo il convincente 3-0 su Monviso, che ha riportato fiducia e continuità alla squadra di Marco Lavarini. Tutto il gruppo sarà a disposizione, e la sensazione è che l’impresa di Trieste abbia dato nuova consapevolezza a un gruppo costruito per vincere. Paola Egonu continua a essere il riferimento offensivo, con 19 punti nell’ultima gara e una condizione in crescita, ma accanto a lei cresce anche Anna Danesi, che contro Monviso ha firmato 12 punti con il 75% in attacco. A completare il mosaico, la solidità di Pietrini e Lanier e la regia ordinata di Bosio, che garantisce ritmo e precisione.

In campo si affronteranno due squadre che conoscono alla perfezione i propri punti di forza: Conegliano punta come sempre su servizio e muro, fondamentali che restano il marchio di fabbrica della gestione Santarelli, mentre Milano dovrà sfruttare l’aggressività al servizio e la potenza del proprio attacco per spezzare il ritmo delle Pantere. Molto passerà dalle mani delle due palleggiatrici, Wolosz e Bosio, due tra le più abili nel leggere la partita e nel cambiare direzione al gioco. La posta in palio è alta, anche se siamo solo all’inizio: Conegliano vuole la rivincita e difendere il primo posto, Milano cerca conferme e il colpo esterno che potrebbe riaprire la corsa al vertice. L’equilibrio e il talento visti in Supercoppa fanno pensare a un’altra serata di grande volley, con le due squadre più forti d’Italia pronte a regalare spettacolo al PalaVerde.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba mercoledì 5 novembre con inizio alle 20.30. La diretta tv sarà su Raisport e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com, e gratis su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE 2025-2026 OGGI

PalaVerde di Villorba

Mercoledì 5 novembre

Ore 20.30 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Raisport e diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e gratis su Rai Play

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 OGGI : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Rai Play, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.