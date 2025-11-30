Ciclocross. Trionfo azzurro a Flamanville! Grigolini e Pezzo Rosola dominano la gara Juniores di World Cup

La seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclocross inizia con un trionfo azzurro. Filippo Grigolini, reduce dal terzo posto conquistato a Tabor nella tappa inaugurale, domina la scena sul tracciato francese di Flamanville nella gara riservata alla categoria Juniores maschile e regala così la prima gioia di giornata all’Italia. Completa il dominio dell’Italia il terzo posto di Patrik Pezzo Rosola.

L’azzurro, fin dalle prime battute, si inserisce nel gruppo di testa e, nel momento topico, si fa trovare pronto e parte all’attacco insieme al francese Soren Bruyére Joumard e al belga Giel Lejeune. Grigolini continua a crescere di minuto in minuto, aumenta l’andatura e sgretola la resistenza dei rivali involandosi verso il traguardo da solo. L’italiano chiude la sua spettacolare prova con 36’42”.

Il trionfo azzurro si completa con il terzo posto conquistato da Patrik Pezzo Rosola che conclude la sua prova con un ritardo di 32 secondi dal compagno di squadra. L’italiano recupera il leggero ritardo accumulato a metà gara, si riporta sul gruppo di testa e resiste al ritorno dell’olandese Delano Herren. L’unico in grado di tenere il passo dello scatenato duo tricolore è il transalpino Soren Bruyére Joumard che taglia il traguardo in seconda posizione con il tempo di 36’53”.

Terminano la propria prova più attardati gli altri due italiani in gara. Francesco Dell’Olio, classe 2009, chiude la sua performance in 38’17”, crono che gli vale la quattordicesima posizione. Deve invece accontentarsi della ventitreesima posizione Pietro Dehon che taglia il traguardo con il tempo di 39’17”.