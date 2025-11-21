In questa intervista incontriamo Riccardo Magrini, ex ciclista professionista e una delle voci più riconoscibili del ciclismo su Eurosport. Da corridore ad opinionista, Magrini condivide la sua visione, i ricordi, e il ruolo che oggi ha assunto come ambasciatore dell’Abetone e narratore delle grandi storie delle due ruote. Parleremo di: il suo percorso da atleta e come è diventato commentatore del ciclismo avremo mai un Sinner del ciclismo… un Pogacar italiano? i cambiamenti che ha visto nel ciclismo moderno, tra tattica, tecnologia e rapporto tra corridori progetti 2025 come “Amaro del Ciclista Talk” e la Gran Fondo Montecatini Terme a lui dedicata il significato del riconoscimento territoriale come Ambasciatore dell’Abetone #RiccardoMagrini #Ciclismo #StorytellingCiclistico #AmaroDelCiclista #Abetone #GranFondo #FOCUSciclismo ‍♂️✨ conduce Alice Liverani