Chi affronterà Jannik Sinner alle ATP Finals 2025? I possibili avversari in base alle fasce del sorteggio

Manca ancora il nome dell’ultimo qualificato in singolare alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, in programma a Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre, ma per gli altri sette si conosce anche la collocazione nelle quattro fasce di merito.

Nella prima fase a gironi, che si giocherà dal 9 al 14 novembre, ogni tennista affronterà gli altri tre inseriti nello stesso raggruppamento, ed i primi due classificati si qualificheranno per le semifinali, previste sabato 15, infine la finale sarà in programma domenica 16.

In sede di sorteggio, dunque, gli otto qualificati saranno suddivisi in quattro urne, a seconda del piazzamento nella Race: Jannik Sinner, accreditato del numero 2, sarà la teste di serie del proprio raggruppamento, mentre nell’altro girone sarà inserito lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Dalla seconda urna finirà con l’azzurro uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il serbo Novak Djoković, mentre dalla terza fascia sarà estratto uno statunitense, Ben Shelton o Taylor Fritz, infine dalla quarta urna uscirà o l’australiano Alex de Minaur o l’ultimo dei qualificati, uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti.

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 SINGOLARE

Prima fascia: Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner (Italia).

Seconda fascia: Alexander Zverev (Germania), Novak Djoković (Serbia).

Terza fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Taylor Fritz (Stati Uniti).

Quarta fascia: Alex de Minaur (Australia), X.

X = ultimo giocatore qualificato, uno tra Félix Auger-Aliassime (Canada) e Lorenzo Musetti (Italia).