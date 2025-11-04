ATP Metz 2025, Sonego vince il derby con Cobolli. Eliminato Passaro, fuori anche Rinderknech e Moutet

Dopo la vittoria con Musetti a Parigi, Lorenzo Sonego si conferma un uomo derby e supera nel secondo turno dell’ATP 250 di Metz anche Flavio Cobolli. Sicuramente una doppia vittoria di prestigio per il piemontese, proprio contro due giocatori che saranno in Coppa Davis a differenza del nativo di Torino. Sonego si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 dopo due ore e nove minuti di gioco ed ora ora affronterà nei quarti il vincente del match tra il francese Hugo Gaston e il tedesco Daniel Atlmaier.

Proprio quest’ultimo è stato uno dei giustizieri dei tennisti di casa, in una giornata da dimenticare per il tennis francese. Altmaier ha infatti battuto con un duplice 6-4 Arthur Rinderknech. Le altre sconfitte transalpine sono arrivate, invece, con Corentin Moutet ed Arthur Cazaux, che sono stati battuti entrambi in rimonta rispettivamente dall’australiano Aleksandar Vukic (3-6 7-6 7-6) e dal britannico Cameron Norrie (6-7 7-6 6-2).

L’unica vittoria francese è stata quella di Kyrian Jacquet, ma è un successo arrivato in un derby transalpino con il connazionale Luca Van Assche per 4-6 6-3 6-4. Purtroppo, invece, è arrivata la sconfitta al primo turno di Francesco Passaro, che si è arreso al belga Alexander Blockx in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo quasi due ore di gioco.

RISULTATI ATP METZ 2025 (4 NOVEMBRE)

Jacquet (Fra) b. Van Assche (Fra) 4-6 6-3 6-4

Altmaier (Ger) b. Rinderknech (Fra) 6-4 6-4

Blockx (Bel) b. Passaro (Ita) 3-6 6-3 6-4

Vukic (Aus) b. Moutet (Fra) 3-6 7-6 7-6

Sonego (Ita) b. Cobolli (Ita) 2-6 6-3 7-5

Norrie (Gbr) b. Cazaux (Fra) 6-7 7-6 6-2