Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis, ma conferma le esibizioni di dicembre: quando giocherà e gli avversari

Carlos Alcaraz ha deciso di non partecipare alle Finals di Coppa Davis a causa di un infortunio alla coscia destra accusate durante le ATP Finals, dopo perse l’atto conclusivo contro Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo ha ascoltato il suggerimento medico e non è sceso in campo a Bologna, dove la Spagna ha battuto la Cechia ai quarti e oggi fronteggia la Germania per meritarsi l’atto conclusivo da disputare contro l’Italia.

Il campione in carica di Roland Garros e US Open ha però confermato che onorerà l’impegno per un paio di esibizioni previste nelle prossime settimane negli Stati Uniti d’America. Il 22enne affronterà lo statunitense Frances Tiafoe nel New Jersey domenica 7 dicembre e il brasiliano Joao Fonseca il giorno successivo. Salvo chiaramente ripensamenti ed eventuali impedimenti fisici.

Jannik Sinner ha invece preso un periodo di riposo e sta ricaricando le pile in vista della ripresa degli allenamenti in avvicinamento agli Australian Open, previsti nella seconda metà di gennaio sul cemento di Melbourne e dove il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a difendere i titoli conquistati nelle ultime due edizioni. Prima della campagna in terra oceanica, però, il tennista italiano ha in calendario un incontro attesissimo dal grande pubblico.

Il prossimo 7 gennaio, infatti, Jannik Sinner affronterà proprio Carlos Alcaraz in un evento di esibizione previsto a Seoul (Corea del Sud). Chi vincerà il primo scontro diretto della stagione? Sarà solo un test amichevole, ma nessuno ci starà a perdere alla vigilia del primo Slam della stagione. Il montepremi della manifestazione non è ancora stato reso noto, ma sicuramente sarà meno generoso del Six Kings Slam (sei milioni di dollari finiti sul conto corrente di Sinner).