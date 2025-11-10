Calcio, Silvio Baldini: “Sono fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”

Torna in scena la Nazionale italiana U21 di calcio nelle qualificazioni agli Europei 2027. Dopo quattro partite, gli azzurrini e la Polonia svettano a punteggio pieno nel Gruppo E. Le prossime sfide potrebbero rivelarsi decisive per il primato. La formazione allenata da Silvio Baldini, infatti, affronterà a Stettino i polacchi venerdì 14 novembre, mentre martedì 18 è previsto l’incontro col Montenegro a Niksic.

Il CT ha convocato venticinque giocatori, tra cui due novità: Dominic Vavassori (attaccante dell’Atalanta U23) e Gabriele Calvani (difensore del Frosinone). Torna in gioco anche Pietro Camuzzo, difensore della Fiorentina che a settembre aveva dovuto lasciare il raduno per un’indisponibilità. Baldini ha dovuto rinunciare in extremis a Cher Ndour: il centrocampista della Fiorentina, primatista di presenze in questa Under21 (24 partite, 4 su 4 in questa stagione e 4 gol totali), ieri sera ha dovuto alzare bandiera bianca.

“La Polonia ha dimostrato fin qui le sue qualità, basta guardare la classifica. Conosciamo le difficoltà di questa partita ma sono fiducioso: perché anche i ragazzi sanno che in questi casi devono dare il loro meglio rispetto a quelle gare che sembrano scontate, come è accaduto a noi con l’Armenia un mese fa, quando c’è voluto poi un tempo per venire a capo della situazione“, ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico. Sull’assenza di Ndour, Baldini ha anticipato: “Al suo posto, la prima scelta è quella di utilizzare Dagasso, come già accaduto nel secondo tempo contro l’Armenia“.

Al gruppo, si è aggiunto il centrocampista del Monza, in prestito dal Milan, Kevin Zeroli (18 presenze e 4 gol tra Under 19 e 20), terza novità di questo primo giorno di raduno, oltre ai citati Vavassori e Calvani: “Come tanti altri, li abbiamo monitorati in questi ultimi mesi ed erano stati inseriti nelle pre-convocazioni, senza poi essere chiamati. Dobbiamo cercare, pian piano, di conoscere il maggior numero di questi ragazzi che stiamo seguendo. Quando li ho visti, stamattina, gli si leggeva in faccia la gioia di essere qui“.

Sul ritorno di Comozzo, il tecnico nostrano si è espresso in questi termini: “Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno. In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi“.

Nella retroguardia mancherà il centrale del Napoli Luca Marianucci. Si parla di una scelta tecnica: “Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell’ultima partita, poi, ha preso un’ammonizione al 45’ del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento“.