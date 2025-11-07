Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Calcio

Calcio, i convocati dell’Italia U21 per Polonia e Montenegro: debuttano Vavassori e Calvani, Camarda leader

Pubblicato

19 secondi fa

il

Per approfondire:
Italia calcio U21
Italia calcio U21 / FIGC

Doppio impegno per l’Italia U21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria previsti nel 2027: venerdì 14 novembre (ore 16.00) gli azzurrini affronteranno la Polonia a Stettino, mentre martedì 18 novembre (ore 18.30) incroceranno il Montenegro a Niksic. La nostra Nazionale si giocherà una bella fetta del primo posto nel gruppo E, visto che incroceranno l’altra capolista in uno scontro diretto da brividi e poi la compagine balcanica regolata per 2-1 nella sfida d’andata.

Il CT Silvio Baldini ha convocato venticinque giocatori, tra cui due novità: Dominic Vavassori (attaccante dell’Atalanta U23) e Gabriele Calvani (difensore del Frosinone). Torna in gioco anche Pietro Camuzzo, difensore della Fiorentina che a settembre aveva dovuto lasciare il raduno per un’indisponibilità. Il ritrovo è previsto domenica sera a Tirrenia, poi giovedì ci sarà il trasferimento alla volta della Polonia.

Ricordiamo che Italia e Polonia hanno vinto le prime quattro partite disputate e hanno dunque sei punti di vantaggio sul Montenegro, 9 su Svezia e Macedonia del Nord, dodici sull’Armenia. Spiccano in rosa gli attaccanti Francesco Camarda e Luca Koleosho, i difensori Davide Davide Bartesaghi e Niccolò Fortini, i centrocampisti Giacomo Faticanti e Cher Ndour. Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia U21 per le prossime due partite di qualificazione agli Europei 2027.

CONVOCATI ITALIA U21 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2027

PORTIERI: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

DIFENSORI: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

CENTROCAMPISTI: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

ATTACCANTI: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta).

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità