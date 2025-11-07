Calcio, i convocati dell’Italia U21 per Polonia e Montenegro: debuttano Vavassori e Calvani, Camarda leader

Doppio impegno per l’Italia U21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria previsti nel 2027: venerdì 14 novembre (ore 16.00) gli azzurrini affronteranno la Polonia a Stettino, mentre martedì 18 novembre (ore 18.30) incroceranno il Montenegro a Niksic. La nostra Nazionale si giocherà una bella fetta del primo posto nel gruppo E, visto che incroceranno l’altra capolista in uno scontro diretto da brividi e poi la compagine balcanica regolata per 2-1 nella sfida d’andata.

Il CT Silvio Baldini ha convocato venticinque giocatori, tra cui due novità: Dominic Vavassori (attaccante dell’Atalanta U23) e Gabriele Calvani (difensore del Frosinone). Torna in gioco anche Pietro Camuzzo, difensore della Fiorentina che a settembre aveva dovuto lasciare il raduno per un’indisponibilità. Il ritrovo è previsto domenica sera a Tirrenia, poi giovedì ci sarà il trasferimento alla volta della Polonia.

Ricordiamo che Italia e Polonia hanno vinto le prime quattro partite disputate e hanno dunque sei punti di vantaggio sul Montenegro, 9 su Svezia e Macedonia del Nord, dodici sull’Armenia. Spiccano in rosa gli attaccanti Francesco Camarda e Luca Koleosho, i difensori Davide Davide Bartesaghi e Niccolò Fortini, i centrocampisti Giacomo Faticanti e Cher Ndour. Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia U21 per le prossime due partite di qualificazione agli Europei 2027.

CONVOCATI ITALIA U21 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2027

PORTIERI: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

DIFENSORI: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

CENTROCAMPISTI: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

ATTACCANTI: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta).