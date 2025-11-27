Calcio a 5: Argentina e Marocco volano ai quarti di finale dei Mondiali femminili

Il Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 ha emesso ufficialmente i suoi verdetti promuovendo in maniera completa due squadre ai quarti di finale della rassegna iridata. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Polonia-Marocco 0-1

Nel match più atteso di giornata, alla fine a spuntarla di misura sono state le africane. A decidere il duello contro le polacche è stata la rete – arrivata alla metà del secondo tempo – messa a referto, in maniera pesantissima, da Demraoui. Un gol che, insieme alla fase difensiva finale, ha promosso il Marocco ai quarti di finale.

Argentina-Filippine 5-1

Gara ininfluente quella fra le sudamericane e la squadra padrona di casa, vinta comunque dall’albiceleste che chiude a punteggio pieno. L’Argentina fa tutto in 7 minuti: Villalba, Romero, Natta, Chiesa e Quevedo (quest’ultima su rigore). Si va sul 5-0, che diventa 5-1 nella ripresa, quando la squadra filippina trova il gol della bandiera con Bandoja.

Domani, 28 novembre, in programma per il Gruppo B: Thailandia-Colombia (h 11.00) e Canada-Spagna (h 13.30).

Al momento, il quadro dei quarti di finale è così composto: Argentina-Seconda Gruppo B, Spagna-Marocco, partite in programma il 1° dicembre.