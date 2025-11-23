Seguici su
Boxe

Boxe, Armando Casamonica accusa una ferita e Fernandez si laurea Campione d’Europa dei superleggeri

1 ora fa

Armando Casamonica è salito con grandi motivazioni sul ring del Pabellon de La Casilla di Bilbao (Spagna), andando a caccia del titolo europeo dei pesi superleggeri. Il 25enne romano ha incrociato i guantoni con il padrone di casa Jon Fernandez nel match che metteva in palio la vacante corona continentale della categoria fino a 63,5 kg, partendo con tutti gli sfavori del pronostico contro il 30enne (27-3 il suo record), sostenuto dal pubblico locale e più alto di dieci centimetri.

Il ribattezzato Furia del Quadrararo (15 vittorie e una sconfitta nel corso della sua carriera), reduce dal successo contro Charlemagne Metonjekpon al PalaAtlantico di Roma, si è trovato di fronte un grande attaccante e ha faticato a esprimere il suo miglior pugilato, non riuscendo a trovare la continuità necessaria per mettere seriamente in difficoltà l’arcigno iberico. La caratura dei colpi di Fernandez si è fatta sentire più volte nei primi quindici minuti del combattimento e nei fatti è stata decisiva.

Armando Casamonica ha infatti rimediato una ferita all’occhio sinistro e ha dovuto ritirarsi dopo cinque round. Jon Fernandez ha così conquistato la corona e si è laureato Campione d’Europa dei pesi superleggeri, mentre il pugile italiano dovrà rilanciarsi nel corso del 2026, sperando di meritarsi un’altra chance importante in un prossimo futuro.

