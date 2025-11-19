Boxe, Jake Paul sfida Anthony Joshua! Definita la data dell’incontro, volume d’affari gigantesco

Nei giorni scorsi la Most Value Promotion ha annunciato l’incontro di boxe tra Anthony Joshua e Jake Paul, che si terrà esattamente tra un mese (il 19 dicembre) al Kaseya Center di Miami. In base alle prime informazioni dovrebbe trattarsi di un combattimento professionistico ufficiale, quindi il risultato verrà conteggiato nel record dei pugili, con otto riprese da tre minuti sulla distanza di otto riprese da tre minuti. Joshua e Paul indosseranno guantoni da dieci once, inoltre non risultano limitazioni legate alla potenza dei colpi.

L’ex youtuber statunitense Jake Paul (12-1) è convinto di poter vincere e guadagnarsi la possibilità di competere per il titolo mondiale: “Questa non è una simulazione con l’intelligenza artificiale, questo è il giorno del giudizio. Un vero incontro tra pesi massimi contro un campione del mondo d’élite nel pieno della sua forma. Quando batterò Anthony Joshua, ogni dubbio svanirà e nessuno potrà negarmi l’opportunità di combattere per un titolo mondiale. A tutti i miei hater, questo è ciò che volevate. Al popolo del Regno Unito, mi dispiace: la torcia passerà di mano e il Golia britannico verrà messo a dormire“.

Fiducioso ovviamente il britannico ex campione del mondo WBA, IBF e WBO Anthony Joshua (27-4): “Jake o chiunque altro può prendersi questa lezione, senza pietà. Mi sono preso un po’ di tempo e sto tornando con uno show enorme, è una grande opportunità per me. Che vi piaccia o no, sono qui per fare numeri giganteschi, disputare grandi match e battere ogni record mantenendo sangue freddo, calma e lucidità. Segnatevi le mie parole: in futuro vedrete molti più pugili cogliere queste opportunità. Sto per mandare in tilt internet distruggendo la faccia di Jake Paul“.

L’evento verrà trasmesso in esclusiva su Netflix e genererà un enorme volume d’affari, forse anche superiore rispetto al match Tyson-Paul di un anno fa ad Arlington. Le prime indiscrezioni parlano addirittura di 92 milioni di dollari a testa come cachet per la partecipazione, di gran lunga la cifra più elevata della carriera di entrambi. Joshua non potrà pesare più di 111 kg il 18 dicembre, alla vigilia dell’incontro. Vedremo quale sarà lo stato di forma del 36enne inglese dopo la dura sconfitta per KO a Wembley contro Daniel Dubois nel settembre del 2024 per il titolo dei pesi massimi IBF.