Boxe: a Milano nasce un nuovo centro federale con vista su Los Angeles 2028

Il pugilato italiano ha un nuovo centro federale dedicato alla crescita, alla costituzione e alla valorizzazione degli atleti e delle atlete.

Quadrato e guantoni arrivano a Milano, presso lo spazio sportivo di viale Achille Papa 22/B, dove ha sede anche lo storico poligono di tiro del capoluogo lombardo, che in passato ha ospitato Mondiali e prove di Coppa del Mondo dei contest di pistola e carabina.

“Come promesso – afferma all’ANSA il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D’Ambrosi – la FPI è scesa in campo sul territorio e, per la prima volta nella storia, ha portato un centro federale in Lombardia”.

Un polo all’avanguardia che accoglierà al suo interno di volta in volta la preparazione delle nazionali azzurre per gli eventi internazionali, i collegiali interregionali, ma anche allenamenti e sparring dei pugili professionisti.

“Milano – ha specificato il segretario generale FPI e Commissario Straordinario UITS, Walter De Giusti – torna ad essere un centro di eccellenza del tiro a segno e del pugilato, attraverso la commistione importante tra due sport che hanno delle peculiarità dal punto di vista funzionale e della preparazione. Sono contento che il presidente D’Ambrosi abbia accolto e condiviso questa visione innovativa che punta alla crescita di due discipline verso l’obiettivo comune di Los Angeles 2028″.