Bob e skeleton, Coppa del Mondo Cortina 2025: programma, orari, tv, streaming

Siamo giunti al momento di alzare ufficialmente il sipario sulla nuova stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob e skeleton. L’edizione 2025-2026 si aprirà, e si chiuderà, sulla medesima pista. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, gli atleti e le atlete gareggeranno sul budello intitolato ad Eugenio Monti per la tappa di Cortina d’Ampezzo che, come detto, darà il via alla caccia alla Sfera di Cristallo, mentre nel mese di febbraio assegnerà le medaglie olimpiche.

Il programma del fine settimana ampezzano sarà particolarmente ricco. Si inizierà, come tradizione, dallo skeleton. Venerdì 21 novembre, infatti, alle ore 09.00 si partirà con la gara maschile, quindi alle ore 13.00 toccherà alla prova femminile, mentre alle ore 18.00 in notturna si scenderà di nuovo in pista per la gara a squadre mista.

Da sabato 22 novembre, invece, toccherà al bob. Alle ore 09.00 si inizierà con la gara di monobob femminile, quindi alle ore 13.00 si gareggerà nel bob a 2 maschile. Domenica 23 novembre, infine, si chiuderà il programma con la gara di bob a 2 femminile alle ore 09.30, mentre alle ore 13.30 si gareggerà nel bob a 4 maschile.

Come seguire l’evento in tv? La tappa di Cortina d’Ampezzo della Coppa del Mondo di bob e skeleton si potrà seguire in streaming sul canale Youtube di IBSF.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BOB E SKELETON CORTINA 2025

Venerdì 21 novembre

Ore 09.00 Gara skeleton maschile

Ore 13.00 Gara skeleton femminile

Ore 18.00 Gara skeleton a squadre mista

Sabato 22 novembre

Ore 09.00 Gara monobob femminile

Ore 13.00 Gara bob a 2 maschile

Domenica 23 novembre

Ore 09.30 Gara bob a 2 femminile

Ore 13.30 Gara bob a 4 maschile