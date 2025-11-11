Bob, i convocati dell’Italia per gli allenamenti ufficiali a Cortina prima del test event olimpico

Prosegue il conto alla rovescia in vista della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob, che sarà valevole anche come test event olimpico in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. L’ouverture della stagione a cinque cerchi per quanto riguarda il circuito maggiore è prevista da sabato 22 a domenica 23 novembre sulla nuova versione della pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina d’Ampezzo.

L’evento inaugurale della Coppa del Mondo sarà preceduto come di consueto da una settimana di allenamenti ufficiali sul budello che ospiterà le gare olimpiche a febbraio 2026. L’International Training Period coinvolgerà ovviamente anche gli azzurri delle squadre A e B, che dovranno sfruttare questo periodo per migliorare ulteriormente il feeling con il tracciato ampezzano.

Il direttore tecnico italiano Maurizio Oioli ha convocato 17 atleti (13 uomini e 4 donne): Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Alex Verginer, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Riccardo Ragazzi, Fabio Batti, Alex Pagnini, Mario Lambrughi, Alexi Atchori Essoh, Massimiliano Di Stasio in campo maschile e Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Anna Costella, Alessia Gatti al femminile.