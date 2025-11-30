Basket, regolamento cambiato: perché per l’Italia la vittoria della Gran Bretagna sull’Islanda è una buona notizia solo relativa

Italia, Gran Bretagna, Lituania e Islanda hanno vinto una partita a testa al termine della seconda giornata del gruppo D nelle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket. Uno scenario sicuramente inatteso alla vigilia considerando il livello dei rispettivi movimenti cestistici ed i risultati degli ultimi anni, ma le finestre FIBA durante la stagione di NBA ed Eurolega penalizzano le squadre di vertice provocando tante sorprese.

In ogni caso gli Azzurri hanno rialzato la testa dopo la sconfitta casalinga di Tortona contro gli islandesi, trionfando a Klaipeda in volata e restando pienamente in corsa per accedere alla fase finale della prossima Coppa del Mondo. Nell’altra partita odierna la Gran Bretagna ha espugnato Reykjavik, facendo un importante passo avanti verso il passaggio del turno (riservato alle prime tre del raggruppamento).

Ricordiamo però che al termine di questa fase verrà generato un nuovo girone composto dalle formazioni dei gruppi C e D, in cui le varie nazionali si porteranno dietro tutti i risultati ottenuti fino a quel momento nelle Qualificazioni Mondiali. Il regolamento infatti è cambiato, perché fino alla scorsa edizione non venivano prese in considerazione per la seconda fase le vittorie e le sconfitte registrate contro l’ultima classificata del primo raggruppamento (assente nel girone successivo). L’Italia è consapevole dunque di non poter cancellare il ko di Tortona anche nel caso in cui l’Islanda dovesse uscire di scena come quarta forza del gruppo D.