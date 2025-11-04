Basket: Reggio Emilia cede di misura in casa con Digione in Europe Cup

Si è appena conclusa al PalaBigi la sfida valevole per la quarta giornata del girone J della Fiba Europe Cup tra l’Una Hotels Reggio Emilia e il Jda Dijon. Gli emiliani arrivavano all’appuntamento con la volontà di cancellare il pesante ko subito in campionato contro Milano, ma soprattutto con l’obiettivo di conquistare il terzo successo continentale e chiudere sul 2-0 le sfide dirette contro Digione. Ecco come è andata.

Dopo il primo canestro di Barford parte meglio la squadra francese, che piazza un primo parziale di 2-6, ma reagisce Reggio Emilia, che con due triple di Severini, quella di Barford e un canestro di Williams firma un controparziale di 11-0. Un altro strappo lo dà Michele Vitali e così si va al primo stop con l’Una Hotels avanti 23-13.

Parte nuovamente meglio la squadra ospite a inizio secondo quarto, ricucendo il divario fino al -5 in meno di un minuto. Riallunga, però, la squadra di Dimitris Priftis, anche se Digione non la lascia scappare via, in un elastico che non vede mai Reggio tornare in doppia cifra nei primi minuti. È, però, un Barford scatenato (già in doppia cifra nel primo tempo) a dettare i ritmi e tenere l’Una Hotels avanti e, così, Reggio Emilia va al riposo lungo in vantaggio 45-38.

Non si sblocca l’equilibrio a inizio ripresa, con la formazione francese che non fa scappare via gli emiliani e, anzi, ricuce nuovamente il gap fino al -3. Fatica, ora, Reggio Emilia in attacco e una tripla di Tariq Owens vale il -1 per Digione e tutto da rifare per i padroni di casa. Ancora Owens da oltre l’arco firma il pareggio a 1’02” dalla fine del terzo quarto, ma una tripla di Jamar Smith a 5” dalla fine permette a Reggio Emilia di andare all’ultimo stop avanti 64-61.

Si continua a lottare punto a punto a inizio quarto quarto, con Echenique che firma il +4 ma subito i francesi ricuciono. Ed è ancora il numero 41 ospite a far male a Reggio, con Digione che passa in vantaggio per la prima volta dopo l’avvio del match, con Losser che firma il +4 a 4’ dalla sirena. Sono Echenique e Barford a tenere vivi i padroni di casa, che impattano nuovamente il risultato e si arriva all’ultimo minuto di gioco con tutto da decidere e Digione avanti di 1. Francesi che fanno 0/2 ai liberi a 18” dalla fine, ma Caupain perde il pallone decisivo e alla fine Digione vince 76-79, obbligando Reggio Emilia al secondo ko europeo. Non bastano a Reggio i 21 punti di Barford, mentre per Digione ci sono i 19 di Owens.