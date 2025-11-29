Basket, Luca Banchi: “Decisivo mostrare coesione e collaborazione, questa gara ci dirà come diventare una squadra migliore”

Luca Banchi lancia l’Italia verso la sfida contro la Lituania, ancor più carica di significati di quello che già normalmente poteva essere a seguito della sconfitta contro l’Islanda nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Il ct azzurro, in buona sostanza, è uscito sconfitto al suo esordio.

Queste le sue parole dal sito FIP: “Ci misureremo in un contesto estremamente stimolante e probante per cui sarà decisivo mostrare personalità, coesione e collaborazione. Sono certo che questa gara servirà a raccogliere ulteriori indicazioni su come diventare una squadra migliore“.

Le sfide con la Lituania nella storia azzurra sono 32, divise tra il periodo 1937-1939 e quello della nuova e definitiva indipendenza, 1990-oggi. Certo, ci sono state vittorie significative come quella della semifinale olimpica di Atene 2004, ma di più, nel recente passato, sono state le sconfitte, ultima di esse quella del Preolimpico a San Juan lo scorso anno.

Il totale è di 12-20. Uno il confronto a Klaipeda, quello del 25 febbraio 2019 sempre in sede di qualificazioni ai Mondiali. Una partita di utilità praticamente nulla, che terminò 86-73 per i lituani, ma con il pass per la rassegna iridata in Cina che era stato già staccato dai baltici e dagli azzurri.