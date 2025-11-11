Basket, l’Olimpia Milano ospita l’Asvel per trovare continuità in Eurolega

Sulla scia della vittoria di Istanbul, l’Olimpia Milano si prepara a vivere un’altra settimana con il doppio impegno in Eurolega. Una tre giorni molto importante per la squadra di Ettore Messina, che sarà attesa da due sfide casalinghe contro l’Asvel Villeurbanne e contro l’Olympiacos. Si parte proprio domani sera contro la formazione francese in una sfida dove la vittoria è assolutamente obbligatoria per l’EA7, che deve assolutamente trovare continuità.

Milano finora ha piazzato alcune vittorie decisamente importanti in campo europeo, come quelle a Belgrado con la Stella Rossa e a Kaunas con lo Zalgiris, senza dimenticare l’ultima della scorsa settimana dopo due tempi supplementari contro l’Efes, spezzando finalmente la maledizione dei finali punto a punto, che finora avevano sempre condannato l’Olimpia. L’unico successo al Forum è arrivato contro un’altra squadra francese, il Paris, e dunque c’è assolutamente la possibilità di concedere il bis contro un’Asvel che occupa l’ultimo posto in classifica con solo due vittorie in nove partite.

L’infermeria milanese ha ancora dei posti occupati e purtroppo per l’Olimpia ci è rientrato Zach LeDay, che si è fatto nuovamente male all’adduttore sinistro nel finale della gara di Istanbul e dovrà stare fuori almeno una settimana per poi essere rivalutato dalla prossima. Anche Lorenzo Brown è ancora ai box e non si sa ancora quando potrà rientrare, mentre Ousmane Diop è fermo per un attacco febbrile. Sarà invece della partita Josh Nebo, tornato già in campionato dopo aver salto il match con l’Efes per la nascita del figlio, un rientro decisamente importante per la formazione di Messina.

L’Asvel è reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta, dove ha segnato al massimo 67 punti, perdendo addirittura di 37 sul campo dello Zalgiris. I numeri sono decisamente negativi per la squadra francese, che è il peggior attacco di tutta la competizione (77 punti di media), con Glynn Watson e Nando De Colo che sono i punti di riferimento offensivi di una squadra che è la terza per triple tentate, ma solo decima come percentuale di realizzazione dall’arco.

Ettore Messina sa bene dell’importanza della partita e ha parlato così alla vigilia: “Per noi è una partita importantissima, come lo sono tutte quelle di EuroLeague, in cui vorremmo dare seguito alle ultime vittorie. L’Asvel ha pagato un prezzo alto agli infortuni, come è capitato ad altre squadre, ma ha sempre mantenuto un alto livello di atletismo e organizzazione, anche in difesa con la sua zona 3-2 match-up. Per noi si tratta di avere la massima attenzione sulle piccole cose, soprattutto i rimbalzi e il movimento di palla, essenziale per ottenere la vittoria”.