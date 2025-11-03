Basket, i migliori italiani della quinta giornata di Serie A: Moraschini domina per Cantù, Saliou vince il ‘derby’ tra i Niang

Si è disputato nel weekend il quinto turno del massimo campionato italiano di basket e a spiccare è stato sicuramente il primo ko di Brescia, così come la prima vittoria della neopromossa Udine. Risultati che significano ben quattro formazioni in vetta alla classifica, ma risultati che hanno anche visto diversi italiani mettersi in mostra ed essere decisivi.

Come detto, Udine ha conquistato il primo successo stagionale a Sassari e per i sardi non sono bastati i 16 punti in 19 minuti di Luca Vincini, che ha aggiunto anche due assist alla sua prestazione. Vittoria esterna anche per la Virtus Bologna, che ha espugnato il campo di Trento in quello che era il ‘derby’ tra i fratelli Niang. E a mettersi in mostra è stato Saliou, che ha chiuso il match con 13 punti e 4 assist. Spiccano anche i 7 assist di Alessando Pajola, sempre più centrale nelle rotazioni degli emiliani.

A Treviso è stata Trieste a imporsi nel derby del Nord-Est e tra i protagonisti per gli ospiti c’è stato Davide Moretti, che ha chiuso in doppia cifra con 10 punti. A Treviso, invece, non bastano i 12 punti di Federico Miaschi. Secondo successo stagionale per Cantù, che ha battuto Cremona nel derby lombardo e italiani protagonisti per i padroni di casa. Protagonista assoluto e top scorer per la sua squadra Riccardo Moraschini, con 18 punti, ma spiccano anche i 10 punti e 4 assist di Andrea De Nicolao e i 12 punti e 7 rimbalzi di Grant Basile, mentre per Cremona non bastano i 12 punti di un sempre più convincente Davide Casarin.

Vince Venezia contro Varese e ai lombardi non bastano gli 11 punti di Davide Alviti, mentre per i veneti ci sono i 10 punti di Leonardo Candi e i 9 punti e 6 rimbalzi di Amedeo Tessitori. Protagonisti della vittoria di Milano a Reggio Emilia tanti azzurri, con Niccolò Mannion che ha chiuso con 13 punti, Pippo Ricci con 9 punti e 3 assist, mentre Stefano Tonut è stato decisivo sia in difesa, con 3 palle recuperate, sia in attacco, con tre assist. Infine, vittoria di Tortona contro Napoli e tra i migliori per i piemontesi ancora una volta Tommaso Baldasso, che ha chiuso con 10 punti e 6 assist.