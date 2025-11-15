Basket, impegni in trasferta per Brescia e Virtus Bologna in Serie A. L’Olimpia Milano ospita Trapani, derby ‘storico’ tra Varese e Cantù

La Serie A di basket si appresta ad affrontare nel weekend alle porte l’ottava giornata della regular season 2025-2026, con due anticipi previsti sabato 15 novembre e le restanti partite domenica 16 novembre dall’ora di pranzo fino alla sera: andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende.

Ad aprire il programma del turno il primo anticipo delle ore 20:00 tra la neo-promossa Apu Old Wild West Udine e la Bertram Derthona Tortona, con i friulani che cercano la seconda vittoria stagionale mentre i piemontesi vogliono confermare la quarta posizione dietro solo a Brescia, Virtus Bologna e Olimpia Milano. Alle ore 20:30 la Vanoli Cremona ospita al PalaRadi la Pallacanestro Trieste, con i lombardi che vogliono cancellare il ko rimediato contro Trapani mentre i giuliani arrivano dopo il successo casalingo contro Tortona nel recupero infrasettimanale della sesta giornata. Il lunch match delle ore 12:00 di domenica vede la Dinamo Sassari affrontare la Dolomiti Energia Trentino, con i sardi che puntano a risalire la china e abbandonare l’ultimo posto in classifica – l’Aquila vuole invece rialzare la testa dopo tre ko consecutivi contro Virtus Bologna, Cremona e Napoli.

Alle ore 17:00 va in scena un derby ‘storico’ tra l’Openjobmetis Varese e l’Acqua San Bernardo Cantù, sfida che negli anni Ottanta significava spesso lotta per lo scudetto insieme all’Olimpia Milano: i biancorossi cercano un successo per abbandonare la zona calda della classifica, con Cantù proverà a calare il bis dopo la vittoria all’overtime contro Udine. Mezz’ora più tardi, alle ore 17:30, l’Unahotels Reggio Emilia ospita al PalaBigi l’Umana Reyer Venezia: gli emiliani cercano un successo che manca in campionato da quattro partite, con gli oro-granata in striscia positiva invece da tre turni. Alle ore 18:00 l’Olimpia Milano se la vedrà ad Assago contro i Trapani Shark, con i meneghini attualmente a -2 dalla coppia di testa composta da Germani Brescia e Virtus Bologna mentre i siciliani inseguono con 8 punti nonostante sei vittorie complice la penalizzazione di quattro punti.

La sera di domenica 16 novembre si apre con il primo posticipo delle ore 19:00 tra Napoli e una delle due battistrada ovvero la Germani Brescia reduce dalla vittoria casalinga convincente contro Trieste (98-75), con i partenopei che invece han fatto saltare il campo a Trento (87-93). Completa il programma dell’ottava giornata il match delle ore 20:00 tra la Nutribullet Treviso e la Virtus Bologna, con le V-nere appaiate alla Leonessa in vetta alla graduatoria con 12 punti mentre i veneti si trovano in penultima posizione con due punti al pari di Sassari, Varese e Udine.