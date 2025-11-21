Basket femminile, impegni casalinghi per Schio e Reyer Venezia in Serie A1 contro Sassari e Sesto San Giovanni

Archiviata la sosta per le nazionali – con l’Italia che ha sostenuto un torneo amichevole contro Spagna e Francia – la Serie A1 di basket femminile torna in campo nel fine settimana alle porte per la settima giornata della regular season 2025-2026, con un solo anticipo previsto domani e le restanti partite domenica: presentiamo quindi brevemente cosa ci attende.

Nell’unico anticipo di sabato 22 novembre, alle ore 20:30, La Molisana Magnolia Campobasso ospita la neo-promossa Roseto Sharks per rimanere agganciata alle prime posizioni in classifica (molisane a -4 dalla capolista Schio). Passando poi a domenica 23 novembre le altre quattro partite di questo turno si disputano in contemporanea alle ore 18:00, a cominciare dal match tra l’Umana Reyer Venezia – reduce dal ko contro la Famila Wuber Schio per la vetta – e la Geas Sesto San Giovanni che proverà a mettere in difficoltà le vice-campionesse uscenti.

Sempre allo stesso orario l’Alama San Martino di Lupari attende la Bertram Derthona Tortona per risalire la china in graduatoria, con le piemontesi che hanno all’attivo una sola vittoria in questa stagione. Sfida tutta lombarda quella del PalaLeonessa tra la RMB Brixia e la Logiman Broni, con le bresciane ancora alla ricerca del primo successo in questo campionato mentre le neo-promosse si trovano in quinta piazza con 6 punti. Chiude il turno la partita tra la Famila Wuber Schio – capolista solitaria con 12 punti – e la Dinamo Sassari che insegue a sei punti di distanza, mentre osserva un turno di riposo, infine, l’O.ME.P.S. Battipaglia.