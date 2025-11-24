Basket: Ettore Messina si dimette, Olimpia Milano nelle mani di Peppe Poeta

Da pochi minuti è arrivato il colpo di mano che cambia radicalmente tutto in casa Olimpia Milano. Ettore Messina, secondo quanto giunge da tutti gli ambienti legati all’EA7 (da RealOlimpiaMilano alla grande carta stampata), si è dimesso dal ruolo di capo allenatore. A succedergli sarà Peppe Poeta, già designato come successore dalla prossima stagione attualmente suo vice.

Le dimissioni sono state, secondo quanto si sa, accettate da Leo Dell’Orco, presidente dell’Olimpia, anche se l’uomo che dal 2019 ricopriva anche il ruolo di President of Basketball Operations, oltre a quello di head coach. Non è ancora perfettamente chiaro il ruolo che rimane a Messina, che fino al 2026 ha ancora la poltrona di President of Basketball Operations a proprio nome.

Poeta, che era arrivato dopo l’ottima stagione a Brescia, aveva guidato in alcune occasioni la squadra quest’anno. In queste occasioni è arrivata quella spinta che, soprattutto nelle ultime settimane, con Messina in panchina pareva non esserci più. Tanti, piccoli segnali che forse aiutano a comprendere il motivo di questa scelta. L’ufficialità della fine di un’era e dell’inizio di un’altra arriverà in tempi, si presume, molto brevi.

Messina lascia la panchina dell’Olimpia dopo aver vinto tre scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe, riportando il club alle Final Four di Eurolega nel 2021 dopo 29 anni. In quest’annata il record in Eurolega è di 6-6 (10° posto con Real Madrid e Vitus Bologna) e in campionato è di 5-4 (6° posto con Cremona e Trieste).