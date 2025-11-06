Basket: Baskonia sempre in controllo, Virtus Bologna battuta in Eurolega

Quinta sconfitta per la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra allenata da Dusko Ivanovic perde a Vitoria, dove il Baskonia di coach Paolo Galbiati ha sempre in mano la partita e la vince per 87-76. Rinviato l’appuntamento con la seconda vittoria in trasferta della stagione continentale. 16 i punti di Timothé Luwawu-Cabarrot, 14 per Hamidou Diallo. 9 anche per un Matteo Spagnolo che recita da MVP dei padroni di casa. Per la Virtus un Saliou Niang d’eccezione, con 18 punti e 12 rimbalzi valevoli come miglior prestazione della stagione in Europa. 13 per Carsen Edwards.

Si comincia con un affondo immediato del Baskonia, che in poco più di due minuti quasi travolge la Virtus al ritmo di Sedekerskis, Diallo, Villar e Simmons: 11-2. Ci vuole un timeout di Ivanovic, così come ci vogliono Diouf, Niang e Morgan per riportare le V nere più vicine, sul 13-7, in uno sforzo che dura quattro minuti abbondanti. Morgan piazza ancora la tripla del -3, poi però arriva la schiacciata di Diop e Sedekerskis ricomincia a fare il bel tempo per i baschi. Il risultato è un 23-14 che chiude i primi 10 minuti.

Smailagic prova a far ripartire la Virtus dall’arco, Diarra prosegue per il 24-19, solo che qui arriva un altro strappo degli uomini di Galbiati, che spingono con Frisch, Kurucs e Galbiati per il 31-21. A questo punto i padroni di casa riescono a controllare in maniera piuttosto tranquilla in questa fase, con Luwawu-Cabarrot che fondamentalmente respinge gli assalti di Edwards. I baschi vanno sul 42-30, in qualche modo la Virtus riesce a recuperare qualcosa, ma viene ricacciata indietro anche perché le stoppate arrivano da molte parti. A metà gara è 46-34.

Si ricomincia con il divario che rimane sostanzialmente quello, anche se Pajola difende bene, Niang trova la doppia cifra e in un paio di minuti c’è il -7 da parte degli ospiti. Diallo, però, è un bel problema come pure Villar, e il divario continua a restare attorno alle 10 lunghezze per tutta la prima metà del quarto. Le V nere, però, alzano a quel punto il motore in difesa, si aiutano in attacco con Alston, Niang e Diouf ed è 56-54 a 2’37” dalla fine del periodo. Jallow riduce ancora il distacco a un punto, solo che a quel punto tra Spagnolo, un tecnico ad Alston e Nowell il Baskonia riallunga: a 10′ dal termine è 65-57.

Luwawu-Cabarrot spinge ancora per il +11 Baskonia, e a quel punto la situazione suona un po’ come la stessa dei minuti precedenti la metà terzo periodo per la squadra ospite. E il vantaggio tocca le 16 lunghezze con Nowell, prima che la coppia Edwards-Pajola accorci a quota 75-65. Edwards prova a tenere ancora vive le V nere, ma in questa fase anche lui riesce a segnare un po’ poco. E questo è semplicemente oro per gli uomini di Galbiati, che a questo punto, dopo una fase di stallo sia per l’una che per l’altra squadra, scappano di nuovo e Luwawu-Cabarrot piazza la tripla de facto definitiva. Finisce 87-76.

BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA 87-76

BASKONIA – Diakite 2, Simmons* 7, Nowell 9, Villar* 4, Diallo* 14, Kurucs 6, Sedekerskis* 13, Luwawu-Cabarrot 16, Spagnolo 9, Diop 4, Frisch 3, Hrabar. All. Galbiati

BOLOGNA – Vildoza*, Edwards* 13, Pajola 3, Niang 18, Smailagic* 3, Taylor, Alston* 5, Hackett, Morgan 10, Diarra 4, Jallow* 10, Diouf 10. All. Ivanovic