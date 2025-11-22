Atletica, Iliass Aouani illumina il cast della Cinque Mulini. Entra nel vivo la stagione europea del cross

Tutto pronto a San Vittore Olona (Milano) per la Cinque Mulini 2025, in programma nella giornata di domenica 23 novembre. La grande classica lombarda, giunta alla 93ma edizione e per la seconda volta in autunno, è una tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour e rappresenta un test importante in vista degli Europei di cross che si terranno in Portogallo il 14 dicembre.

Fari puntati su Iliass Aouani, bronzo mondiale e campione europeo in carica di maratona, che farà il suo ritorno alla Cinque Mulini dieci anni dopo la sua unica partecipazione. Iscritti alla gara maschile sulla distanza degli 8,2 chilometri anche altri azzurri interessanti come Pietro Arese (oro in staffetta agli Europei di corsa campestre), Nekagenet Crippa, Osama Zoghlami, il campione nazionale di cross Luca Alfieri, Yassin Bouih, Enrico Vecchi e gli under 23 Francesco Mazza e Stefano Benzoni. Favorito della vigilia il keniano Matthew Kipkoech Kipruto, che punta al bis dopo il successo di un anno fa.

Italia ben rappresentata anche nella gara principale femminile sulla distanza dei 6,2 km con al via Valentina Gemetto (reduce dal titolo italiano nella 10 km su strada e dal terzo posto nella prova Gold di Soria), la campionessa italiana del cross corto Micol Majori, Gaia Colli, Nicole Reina, Federica Zanne e le under 23 Adele Roatta ed Elena Ribigini. Obiettivo doppietta per l’etiope classe 2007 Yenenesh Shimket, che nella passata edizione della Cinque Mulini aveva battuto Jebet e Nadia Battocletti.

“La stagione del cross in Europa è ormai sempre più anticipata, bene hanno fatto gli organizzatori a inserirsi in calendario tre settimane prima degli Europei e stiamo valutando come Federazione se anticipare anche i campionati italiani in autunno prima della rassegna continentale. Il passaggio nelle corse campestri resta un momento fondamentale di verifica per il movimento, soprattutto per il mezzofondo prolungato maschile che non vive una fase di particolare brillantezza“, ha dichiarato il presidente federale Stefano Mei durante la presentazione dell’evento.