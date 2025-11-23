Andrea Vavassori: “Grande Cobolli, Berrettini garanzia: fortunati a vivere in quest’epoca”

Andrea Vavassori non è sceso in campo durante le Finals della Coppa Davis: l’Italia non ha mai avuto bisogno di ricorrere al doppio nei tre confronti disputati questa settimana sul cemento indoor di Bologna. Il piemontese, che avrebbe giocato in coppia con Simone Bolelli dopo aver raggiunto le semifinali delle ATP Finals, è rimasto in panchina a sostenere i propri compagni e ha potuto mettere le mani sull’Insalatiera grazie ai singolari vinti da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli contro Austria, Belgio e Spagna.

Andrea Vavassori ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “La cosa più bella è che siamo cresciuti insieme, siamo un gruppo di amici con unità di intenti. ricorderemo per sempre questi giorni, anche chi non era convocato ci ha seguito, abbiamo formato un gruppo di amici. Noi eravamo sempre pronti, ma grande Flavio, Matteo garanzia. Sono molto orgoglioso di loro. Bello vincere in Italia, è veramente speciale“.

L’azzurro ha proseguito: “Il pubblico ci ha sostenuto, vivere le ATP Finals e la Davis è unico. Siamo fortunati a vivere in questa epoca, ma è anche merito nostro: durante l’anno ci sosteniamo, ognuno dà suggerimenti, la panchina è unita, tanto orgoglio. Speriamo di continuare ad avere questa leadership nei prossimi anni. Non lo immaginavo neanche nei sogni più remoti: da cosa nasce cosa, vincere la Davis qualche anno fa sembrava impossibile. Il format nuovo rende più difficile rivincere perché ogni partita può svoltar e il doppio è un terno al lotto. Noi siamo pronti, ma speriamo che non ce ne sia bisogno“.