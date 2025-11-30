Andrea Stella pronto al GP del Qatar: “Non faremo calcoli, ci concentreremo su noi stessi”

Potrebbe essere questa la giornata decisiva per l’assegnazione del Mondiale F1 2025. Alle 17 scatterà infatti il penultimo appuntamento della stagione, il Gran Premio del Qatar 2025, in scena sul circuito in notturna di Losail. Al termine della gara sapremo se la battaglia per il titolo si sposterà ad Abu Dhabi oppure il GP qatariota chiuderà il sipario sull’appassionante finale di stagione.

A Lando Norris basterebbe vincere oggi il Gran Premio per conquistare il suo primo titolo Mondiale al settimo anno in F1. Il britannico dovrà però superare la resistenza del suo compagno di squadra Oscar Piastri, apparso nuovamente veloce per tutto il weekend. Mina vagante sarà invece la Red Bull di Max Verstappen che scatterà dalla terza piazza.

L’olandese non ha niente da perdere e le due McLaren devono prestare molta attenzione alla sua imprevedibilità. Come riportato da formulapassion.it, il Team Principal della scuderia di Woking Andrea Stella si è così espresso a poche ore dal GP: “C’è ancora molto lavoro da fare per preparare la gara e non abbiamo intenzione di fare calcoli, soprattutto perché il nostro principale avversario sarà subito dietro di noi, pronto a cogliere le sue occasioni. Come sempre, ci concentreremo su noi stessi per massimizzare le nostre posizioni di partenza. Lando? Non aveva un bilanciamento perfetto nella Sprint e ha commesso un piccolo errore nel finale del Q3 che gli ha impedito di lottare per la pole, ma essere in prima fila è comunque un’ottima posizione in vista della gara”.