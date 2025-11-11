Ambesi: “Sono rimasto colpito da come Sinner non abbia concesso nulla con il servizio”

Nella puntata odierna di Tennismania gli spunti di interesse non sono mancati. Il programma, in onda sul canale Youtube di OA Sport, in fatti, ha analizzato quanto avvenuto nel lunedì delle ATF Finals 2025. il torneo, che si sta disputando a Torino, ha visto chiudersi il primo round di incontri, con i due gironi che ora si apprestano a giocare la seconda giornata.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, ha iniziato la sua analisi dalla sfida che ha visto il successo di Jannik Sinner per 7-5 6-1 contro Felix Auger-Aliassime. “Penso che si sia visto un primo set di alto livello, giocato alla grande da due tennisti che si sono sfidati nel migliore dei modi. Sinner ha concesso solo 3 punti al servizio, magari non ha sfruttato al massimo le sue chance sulle palle break, ma ha comunque fatto vedere una prestazione eccellente. Dopodiché c’è stato il problema fisico per Auger-Aliassime che, anche se lui lo ha minimizzato, lo ha sicuramente condizionato. Per assurdo da quel momento in avanti Jannik ha concesso più punti al servizio, capendo che il rivale non era al massimo. Nel complesso va valutato solo il primo set, il secondo ha visto il canadese frenato dai guai al polpaccio”.

Un match che ha visto in campo due tennisti in un ottimo momento di forma: “Quasi una finale anticipata. Vedremo ora come il canadese potrà proseguire e, soprattutto, se non avrà ricadute con il problema al polpaccio. Sono rimasto colpito da come Sinner non abbia concesso nulla sul proprio servizio quando contava. A volte sono andati ai vantaggi nei suoi turni, ok, ma solo dopo la fine del primo set. Il secondo, con Aliassime in quelle condizioni, era una sorta di allenamento agonistico per l’infortunio del rivale”.

Jannik Sinner ha regalato ottime impressioni: “In vista dei prossimi match il primo set di ieri rappresenta un ottimo test che ti può dare tanto. Il secondo no. Quello ti dà una mano solo dal punto delle poche energie spese, in modo da arrivare al match contro Zverev non subendo troppo il giorno di riposo in meno rispetto al tedesco. Ad ogni modo, come ha detto lo stesso Zverev, non puoi pensare di affrontare l’altoatesino se non sei al 100% dal punto di vista mentale e fisico. Aliassime anche per questo motivo non poteva certo fare il miracolo”.

Concluso il primo giro di match, qual è la situazione delle ATP Finals? “Sicuramente Fritz ha rubato l’occhio per fiducia, gestione del match e condizione fisica. Il Sinner visto ieri però è superiore perché in risposta può fare molto meglio, ieri ha commesso qualche errore non da lui. Ovviamente Alcaraz parte come favorito nel match contro lo statunitense, ma dovrà fare attenzione. L’ultimo che ha battuto Alcaraz in una partita ufficiale (al netto di quanto avvenuto a Riad) è stato comunque l’americano. La partita per me sarà più aperta di quello che si pensi. Ad ogni modo oggi passerà moltissimo della corsa al numero 1. Alcaraz sa che deve vincere per evitare di giocarsi tutto nello scontro diretto eventuale contro Sinner. Musetti? Non lo vedo al meglio della propria forma, ma con De Minaur se la gioca”.

