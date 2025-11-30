Alexander Bublik confessa: “All’inizio dell’anno ho pensato di concludere la mia carriera”

Quella disputata quest’anno è stata senza dubbio la migliore stagione disputata da Alexander Bublik. Il kazako ha messo in mostra tutte le qualità, lasciando da parte quel pizzico di follia che lo aveva contraddistinto negli anni precedenti. Bublik ha conquistato ben quattro titoli (Halle, Gstaad, Kitzbuhel e Hangzhou) su tre superfici diverse, arrivando addirittura all’undicesimo posto della classifica ATP, ad un passo dalla top 10.

Il primo trimestre della stagione però, non è stato così positivo per il kazako. Come riportato da puntodebreak.com, Bublik ha dovuto affrontare momenti difficili, mettendo in discussione la sua carriera: “Sono stato molto insoddisfatto di me stesso alla fine della scorsa stagione, persino all’inizio di questa. Infatti, ho considerato di concludere la mia carriera perché avevo la preoccupazione di uscire dalla top100, avrebbe cambiato tutto. Dopo Indian Wells, sono andato a Las Vegas per tre giorni per staccare la spina, ma devo dire che sono partito abbastanza preoccupato. Da allora, è stato come iniziare una missione”.

Come è uscito al momento di crisi: “Ho cercato di mantenere la varietà nel mio gioco, improvvisamente sono diventato molto più stabile. Ho anche leggermente cambiato i miei allenamenti, per esempio, migliorando molto il mio diritto, specialmente sulla terra battuta. Ho guadagnato molta fiducia in me stesso nei tornei Challenger, lottando per risalire nelle classifiche. Ho migliorato la mia forma fisica, inoltre un cambio di racchetta che è stato cruciale, un modello molto più leggero fissando il peso a 291 grammi”.

I tornei vinti su tre superfici diverse e le ambizioni future: “Non conoscevo questo dato, per me è la conferma che sono sulla strada giusta. Il mio obiettivo al momento è la top10, sarebbe un sogno se riuscissi a raggiungere questo traguardo un giorno. Ora ho la sensazione che se sfrutto tutto il mio potenziale, se continuo a lavorare con questa concentrazione, posso davvero farcela”.