Alessia Orro a riposo in Turchia dopo l’infortunio, il Fenerbahce vince con le sue bocche da fuoco

Alessia Orro non è scesa in campo in occasione dell’ottava giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti con l’Italia è infatti alle prese con un infortunio: sabato scorso, durante un allenamento, aveva rimediato un edema e una distensione al bicipite femorale destro.

Nel corso della settimana non sono giunti aggiornamenti da parte del Fenerbahce Istanbul riguardo alla salute della palleggiatrice sarda: dopo aver saltato l’incontro di campionato contro l’Aydin Buyuksehir Belediye Spor Kulubu e l’esordio in Champions League della squadra gialloblù (facile successo per 3-0 contro il Benfica). Oggi l’azzurra non è scesa in campo al Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica, l’auspicio è che l’infortunio non sia grave e che possa tornare prontamente protagonista dopo un eccellente avvio di stagione.

Le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno sconfitto il poco quotato Kuzeyboru con un netto 3-0 (25-22; 25-21; 25-14). Il posto di Orro è stato preso da Arelya Karasoy Kocas, che ha mandato in doppia cifra le due bocche da fuoco di riferimento: l’opposto Melissa Vargas (15 punti) e soprattutto la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (24). Da annotare anche le prestazioni della centrale Eda Erdem (8 punti, 3 muri) e del martello Hande Baladin (8). Il Fenerbahce Istanbul occupa il secondo posto in classifica generale, a una lunghezza di distacco dal VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti.

Il prossimo impegno di campionato è previsto domenica 7 dicembre (ore 13.00) in casa dell’Ilbank, ma prima il Fenerbahce giocherà la seconda partita della fase a gironi della Champions League: giovedì 4 dicembre (ore 18.00) è previsto l’attesissimo big match contro Novara al PalaIgor, scontro diretto di fondamentale importanza per il primo posto nel gruppo B della massima competizione europea.