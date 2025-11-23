Alessia Orro infortunata: cos’è successo in Turchia e come sta la MVP dei Mondiali. Il referto del Fenerbahce

Alessia Orro si è infortunata durante l’allenamento di ieri e i primi accertamenti medici hanno evidenziato un edema e una distensione al bicipite femorale destro. La palleggiatrice si è già sottoposta ai primi trattamenti, ma al momento non si conosce ancora l’entità esatta del problema fisico e quali saranno i tempo di recupero per la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, vinti da protagonista con l’Italia dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La regista sarda era scesa in campo giovedì sera per disputare il derby tra il suo Fenerbahce Istanbul e il Galatasaray Istanbul di Myriam Sylla, vinto dalle gialloblù al tie-break. In quell’occasione l’azzurra si era resa protagonista di una prestazione impattante e aveva azionato al meglio le due bocche da fuoco principali (la bomber Melissa Vargas e la schiacciatrice Arina Fedorovtseva), riuscendo a trascinare il sestetto di coach Marcello Abbondanza verso il successo.

Il Fenerbahce aveva difeso la propria imbattibilità stagionale (sei successi in campionato e l’affermazione nella Supercoppa di Turchia), trovandosi al secondo posto in classifica generale, a un punto di distacco dal VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti.

L’auspicio è che l’infortunio non sia grave e che Alessia Orro possa recuperare nel più breve tempo possibile, oggi non scenderò in campo al Mimar Sinan per affrontare l’Aydin Buyuksehir Belediye Spor Kulubu. Mercoledì 26 novembre è previsto il primo impegno in Champions League contro il Benfica, mentre la prossima giornata di campionato è prevista sabato 29 novembre contro il Kuzeyboru di fronte al proprio pubblico.