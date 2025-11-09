Alcaraz comincia le ATP Finals con una vittoria. De Minaur dura un set e poi cede alla distanza

Carlos Alcaraz comincia con una vittoria le sue ATP Finals 2025. Lo spagnolo ha superato all’esordio Alex de Minaur in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quaranta. Un successo sicuramente importante per Alcaraz, sempre più vicino a chiudere al numero uno del mondo a fine anno e che adesso attenderà il vincente del match tra Taylor Fritz e Lorenzo Musetti.

Numeri non brillantissimi per lo spagnolo al servizio, che ha vinto il 63% dei punti quando ha servito la prima ed il 58% con la seconda, decisamente migliore comunque del 43% di De Minaur. Alla fine sono stati venti i vincenti di Alcaraz contro i setti dell’australiano.

Ottimo avvio di partita di Alcaraz, che trova il break a zero nel quarto game e poi scappa sul 4-1. Sembra un set in pieno controllo da parte dello spagnolo, visto che si trova sullo 0-40 anche nel sesto game ed invece cambia tutto improvvisamente. De Minaur, infatti, riesce a risalire e poi nel game successivo ottiene clamorosamente il controbreak con Alcaraz che viene tradito dal dritto. Il set scivola poi via verso il tie-break, che viene vinto dal numero uno del mondo per 7-5.

De Minaur paga gli sforzi del primo set e perde a zero il servizio in apertura. L’australiano, però, non molla e reagisce prontamente con il controbreak immediato, ma nel terzo game Alcaraz si procura un’altra palla break e chiude con un rovescio vincente. Lo spagnolo toglie ancora la battuta all’australiano nel quinto game, ma De Minaur ha ancora un’ultima occasione di restare attaccato alla partita. Alcaraz, però, annulla la palla break e poi va a chiudere sul 6-2, ottenendo la prima vittoria in queste ATP Finals.