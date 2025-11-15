A che ora Sinner-De Minaur su Rai2 oggi? Il programma in chiaro della semifinale

Alle ATP Finals 2025 è il giorno delle semifinali. Jannik Sinner scenderà in campo nel primo pomeriggio per affrontare l’australiano Alex de Minaur per andare a caccia della sua terza finale consecutiva a Torino. Il numero due del mondo ha chiuso il proprio girone con tre vittorie, mentre l’australiano ha vinto solamente il match con Taylor Fritz, ma è comunque riuscito a qualificarsi per le semifinali.

I precedenti tra Sinner e de Minaur sono a senso unico, visto che l’azzurro ha vinto tutte e dodici le sfide finora giocate. Un dominio assoluto quello di Jannik, che è anche imbattuto da ventinove partite sul cemento indoor e proprio l’ultima sconfitta risale alla finale di Torino giocata nel 2023 contro Novak Djokovic.

La prima semifinale delle ATP Finals sarà possibile vederla anche in chiaro. Dunque un appuntamento decisamente imperdibile su Rai 2 per tutti i tifosi italiani ed appassionati di tennis. Ricordiamo, invece, che in serata si terrà l’altra semifinale, che mette di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il canadese Felix Auger-Alissime.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Jannik Sinner-Alex de Minaur, semifinale delle ATP Finals 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai 2, poi anche a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Ci sarà anche la diretta streaming su Rai Play e SkyGO. Soprattutto non perdetevi la diretta scritta del match di OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DE MINAUR ATP FINALS 2025

Sabato 15 Novembre

Non prima delle 14:30 Sinner (ITA) [2]- de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

In precedenza

ore 12:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR)

PROGRAMMA SINNER-DE MINAUR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport