A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Valencia 2025

Le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana di MotoGP andranno in scena nella tarda mattinata di sabato 15 novembre. Determineranno la griglia di partenza sia della Sprint Race, programmata nel pomeriggio odierno, che della gara vera e propria, che si disputerà nella giornata di domenica. Oggi spazio anche alle qualifiche di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione sul tracciato).

Si torna a Valencia dopo un anno. In realtà, l’appuntamento non è mai uscito dal calendario, ma nel 2024 dovette alzare bandiera bianca a causa della calamità naturale che colpì la regione proprio poche settimane prima del GP. Nonostante l’alluvione non abbia danneggiato significativamente l’autodromo, le autorità presero la sacrosanta decisione di concentrare le risorse sui soccorsi e la ricostruzione delle infrastrutture primarie.

Nel 2023, quando qui si corse per l’ultima volta, la pole position fu appannaggio di Maverick Viñales, all’epoca in sella a un’Aprilia. Nelle classi minori, miglior tempo per Aròn Canet (Moto2) e Collin Veijer (Moto3). La Sprint fu vinta da Jorge Martin (Ducati) su Brad Binder (Ktm) e Marc Marquez (all’ultima apparizione con Honda). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 15 novembre

Ore 10.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Valencia. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento iberico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Valencia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP VALENCIA 2025

Sabato 15 novembre



Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT