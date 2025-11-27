BasketSport in tv
A che ora Italia-Islanda oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: programma, tv, streaming
L’Italbasket inizia il suo cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027! Oggi giovedì 27 novembre alle ore 20:00 a Tortona (Alessandria) gli azzurri affrontano l’Islanda nella prima finestra del girone sulla strada verso la prossima rassegna iridata.
Si tratta anche del debutto di Luca Banchi da nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, con il coach toscano che dopo aver salutato la Lettonia ha accettato l’incarico per la panchina della rappresentativa del Belpaese sostituendo il dimissionario Gianmarco Pozzecco. Dopo l’impegno odierno Stefano Tonut e compagni voleranno in Lituania per affrontare la compagine baltica domenica pomeriggio.
L’Islanda ritrova nuovamente l’Italia dopo averla affrontata nel raggruppamento per le Qualificazioni ad EuroBasket 2025, con il bilancio di una sconfitta interna e la vittoria poi a Reggio Emilia che ha consegnato anche il pass agli azzurri per il torneo continentale terminato agli ottavi di finale per mano della Slovenia di Luka Doncic.
Palla a due che verrà alzata questa sera alla Nova Arena di Tortona (Alessandria) completamente sold out alle ore 20:00. Diretta TV affidata a Sky Sport Basket (Canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del match dell’Italbasket!
CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027 OGGI
Giovedì 27 novembre
Ore 20:00 Italia-Islanda – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)
PROGRAMMA ITALIA-ISLANDA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport