Yuri Romanò sfonda i 30 punti in Russia! Partita spaziale, ma il Fakel perde: terzo ko di fila

Yuri Romanò prosegue a confezionare prestazioni individuali davvero rimarchevoli nella sua nuova avventura in Russia e nel pomeriggio odierno ha messo a segno 32 punti (quattro ace e tre muri) nel match che il suo Fakel Novy Urengoy ha perso contro la Dinamo Mosca per 3-1 (25-23; 25-18; 20-25; 25-21). L’opposto ha provato a fare la differenza nel match di trasferta: si è reso protagonista nella rimonta da 1-9 nel terzo set, dando del filo da torcere a Maxim Sapozhkov e compagni per l’intera durata dell’incontro.

Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato per il Fakel Novy Urengoy, dopo il ko rimediato al tie-break contro la Dinamo-Lo e il 3-1 contro il Novokuybyshevsk. Il sestetto occupa il tredicesimo posto in classifica con un solo punto all’attivo, ma il campionato è infinito: sedici squadre partecipanti, le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di finale dei playoff scudetto e le compagini dal quinto al dodicesimo posto si contenderanno gli ultimi quattro pass per la post-season.

Ricordiamo che le squadre russe non possono giocare le Coppe Europee a causa del divieto imposto dalla CEV. Il miglior opposto degli ultimi Mondiali, che lo scorso anno difendeva i colori di Piacenza, dovrà accontentarsi di giocare entro i confini nazionali. Prossimo impegno il 1° novembre in casa contro il Gorky Novgorod, con la speranza di conquistare il primo successo stagionale in campionato.