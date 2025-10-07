WTA Wuhan 2025: Swiatek va di fretta, Andreeva out. Giornata lottata in Cina

Finisce quando è quasi scoccata la mezzanotte la giornata al WTA 1000 di Wuhan, l’ultimo dell’anno, e accade letteralmente di tutto in qualsiasi ambito di un giorno veramente lungo, caratterizzato da parecchie situazioni non facili da descrivere e da incontri estremamente lottati. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Due i secondi turni disputati quest’oggi, ma se nel primo c’è un dominio di Iga Swiatek (due game lasciati alla ceca Marie Bouzkova), per Mirra Andreeva non è esattamente identica la situazione. Da una parte la russa è spesso sull’orlo delle lacrime, se non di più, dall’altra la tedesca Laura Siegemund non le lascia praticamente respiro in un match che supera le tre ore e vede la numero 5 del seeding uscire di scena.

Per quel che riguarda i primi turni, inizia in modo complicatissimo il cammino sia di Naomi Osaka che di Linda Noskova. La giapponese deve rimontare un set di svantaggio contro la canadese Leylah Fernandez, la ceca, arrivata da Pechino coi galloni di finalista nella capitale cinese, deve rimontare un break di svantaggio nel terzo set con la kazaka Yulia Putintseva, ma per le due ora ci sarà un secondo turno da fuoco e fiamme per mille motivi. Il tutto nell’attesa di incontrare Elena Rybakina, con la kazaka ex vincitrice di Wimbledon attesa al debutto con la rumena Jaqueline Cristian.

Colpisce abbastanza a sorpresa Shuai Zhang: per la veterana di Tianjin, 36 anni e ultima della generazione partita da Na Li ancora sulla cresta dell’onda, successo importante su Emma Navarro. L’americana saluta le chance di far bene in questo torneo ed è l’unica altra testa di serie, Andreeva a parte, a salutare. Ritiri per Emma Raducanu e Jelena Ostapenko (quasi a riaprire un tema già presente qualche chilometro più in là, a Shanghai), mentre rimonta la ceca Karolina Muchova nei confronti dell’ucraina Marta Kostyuk. E, infine, sarà la slovacca Rebecca Sramkova la prima avversaria di Aryna Sabalenka, al rientro dopo gli US Open.

RISUTATI WTA 1000 WUHAN 2025 OGGI

Secondi turni

Swiatek (POL) [2]-Bouzkova (CZE) 6-1 6-1

Siegemund (GER)-M. Andreeva [5] 6-7(4) 6-3 6-3

Primi turni

Sramkova (SVK)-Kalinskaya 6-2 3-6 6-3

Kenin (USA)-Zakharova [Q] 3-6 7-6(5) 6-3

Samsonova [16]-Arango (COL) [LL] 6-1 7-5

Osaka (JPN) [11]-Fernandez (CAN) 4-6 7-5 6-3

Noskova (CZE)-Putintseva (KAZ) [Q] 6-4 4-6 7-6(2)

Cristian (ROU)-Kessler (USA) 6-7(6) 6-0 6-3

Li (USA)-Raducanu (GBR) 6-1 4-1 rit.

Frech (POL)-V. Kudermetova 6-3 2-6 6-3

Muchova (CZE) [12]-Kostyuk (UKR) 2-6 6-2 6-4

Zhang (CHN) [WC]-Navarro (USA) [14] 6-2 2-6-6 3

Cirstea (ROU) [PR]-Ostapenko (LAT) 6-0 2-1 rit.

Bencic (SUI) [13]-Vekic (CRO) 6-2 6-2