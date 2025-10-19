Tabellone WTA Guangzhou 2025: Cocciaretto e Bronzetti al via, ma cammini complicati

Anche l’ultimo tabellone che mancava all’appello della settimana, quello di Guangzhou, viene svelato. Si tratta di un torneo che è tra i più tradizionali dello swing cinese (più che asiatico), con un approdo in finale anche da parte di Alberta Brianti nel 2009 e successi di Na Li nel 2004 e Jelena Jankovic nel 2015, tra le altre.

A difendere il titolo non c’è Olga Danilovic, con la serba che ha altri piani, e così testa di serie numero 1 è la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, attesa da una qualificata e da un tabellone per buona misura interessante. Al via due ex campionesse: Shuai Zhang (2013 e 2019) e Xiyu Wang (2023), con la seconda attesa da una sfida tutta da seguire con la britannica Francesca Jones.

L’Italia schiera due giocatrici, che finiscono nello stesso spot e potrebbero pertanto incontrarsi nei quarti di finale. Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la francese Diane Parry (1-1 nei precedenti, 0-1 sul circuito WTA) per giocare eventualmente proprio con Jones o Wang, mentre Lucia Bronzetti avrà la colombiana Camila Osorio, che non ha ancora mai battuto nei due precedenti di Roma 2022 e Wuhan 2022; in caso di successo ci sarebbe l’americana Ann Li.

Tra i primi turni da seguire con attenzione si segnalano senza dubbio Tomljanovic-Parks e Zhu-Valentova, anche in considerazione della finale raggiunta questa settimana a Osaka dalla ceca classe 2007 che sta scalando piuttosto rapidamente la classifica. Nessuna italiana si è iscritta alle qualificazioni.

TABELLONE WTA 250 GUANGZHOU 2025

Bouzas Maneiro (ESP) [1]-Qualificata

Y. Wang (CHN) [WC]-Rakhimova

Qualificata-McNally (USA)

Tomljanovic (AUS)-Parks (USA) [5]

Eala (PHI) [4]-Qualificata

Bondar (HUN)-Guo (CHN) [WC]

Seidel (GER)-Jeanjean (FRA)

Qualificata-Putintseva (KAZ) [6]

P. Kudermetova [8]-Qualificata

Zhu (CHN)-Valentova (CZE)

Zhang (CHN) [WC]-Zakharova

Erjavec (SLO)-Maria (GER) [3]

Jones (GBR) [7]-Xiyu Wang (CHN) [WC]

Cocciaretto (ITA)-Parry (FRA)

Osorio (COL)-Bronzetti (ITA)

Qualificata-Li (USA) [2]