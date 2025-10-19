Tennis
Tabellone WTA Guangzhou 2025: Cocciaretto e Bronzetti al via, ma cammini complicati
Anche l’ultimo tabellone che mancava all’appello della settimana, quello di Guangzhou, viene svelato. Si tratta di un torneo che è tra i più tradizionali dello swing cinese (più che asiatico), con un approdo in finale anche da parte di Alberta Brianti nel 2009 e successi di Na Li nel 2004 e Jelena Jankovic nel 2015, tra le altre.
A difendere il titolo non c’è Olga Danilovic, con la serba che ha altri piani, e così testa di serie numero 1 è la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, attesa da una qualificata e da un tabellone per buona misura interessante. Al via due ex campionesse: Shuai Zhang (2013 e 2019) e Xiyu Wang (2023), con la seconda attesa da una sfida tutta da seguire con la britannica Francesca Jones.
L’Italia schiera due giocatrici, che finiscono nello stesso spot e potrebbero pertanto incontrarsi nei quarti di finale. Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la francese Diane Parry (1-1 nei precedenti, 0-1 sul circuito WTA) per giocare eventualmente proprio con Jones o Wang, mentre Lucia Bronzetti avrà la colombiana Camila Osorio, che non ha ancora mai battuto nei due precedenti di Roma 2022 e Wuhan 2022; in caso di successo ci sarebbe l’americana Ann Li.
Tra i primi turni da seguire con attenzione si segnalano senza dubbio Tomljanovic-Parks e Zhu-Valentova, anche in considerazione della finale raggiunta questa settimana a Osaka dalla ceca classe 2007 che sta scalando piuttosto rapidamente la classifica. Nessuna italiana si è iscritta alle qualificazioni.
TABELLONE WTA 250 GUANGZHOU 2025
Bouzas Maneiro (ESP) [1]-Qualificata
Y. Wang (CHN) [WC]-Rakhimova
Qualificata-McNally (USA)
Tomljanovic (AUS)-Parks (USA) [5]
Eala (PHI) [4]-Qualificata
Bondar (HUN)-Guo (CHN) [WC]
Seidel (GER)-Jeanjean (FRA)
Qualificata-Putintseva (KAZ) [6]
P. Kudermetova [8]-Qualificata
Zhu (CHN)-Valentova (CZE)
Zhang (CHN) [WC]-Zakharova
Erjavec (SLO)-Maria (GER) [3]
Jones (GBR) [7]-Xiyu Wang (CHN) [WC]
Cocciaretto (ITA)-Parry (FRA)
Osorio (COL)-Bronzetti (ITA)
Qualificata-Li (USA) [2]