Giro del Veneto 2025 oggi: orari, percorso, tv. Del Toro per un nuovo assolo, occhio a Scaroni

Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Spazio all’edizione numero 88 del Giro del Veneto 2025, rivoluzionata rispetto alle ultime. Andiamo a scoprire percorso, programma e favoriti.

PERCORSO GIRO DEL VENETO 2025

Cambiano, rispetto alle passate stagioni, i luoghi di partenza ed arrivo. Si scatta da Vicenza, si giunge dopo 169,5 chilometri a Verona. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato prevalentemente pianeggiante. Successivamente il gruppo arriverà a Verona dove prenderà il via il circuito conclusivo, che sarà composto da cinque tornate di 15 chilometri ciascuna. Ogni volta i corridori dovranno affrontare la salita di Cima Torricelle. Questa ascesa è di 3,2 chilometri, con punte anche fino all’8%, scollinamento a 9 chilometri dall’arrivo.

PROGRAMMA GIRO DEL VENETO 2025

Mercoledì 15 ottobre – Vicenza-Verona (169.5 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE IL GIRO DEL VENETO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15.25

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+ dalle ore 15.40

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Quasi impossibile arrivare a quota 100 per la UAE Team Emirates – XRG che però vuole ovviamente avvicinarsi a cifra tonda. Squadra emiratina che parte di nuovo favorita con Isaac del Toro a caccia dell’ennesimo successo stagionale. A provare a contrastare il messicano spazio a Romain Grégoire (Groupama – FDJ) e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team). In casa Italia invece speranze affidate nuovamente a Christian Scaroni (XDS Astana Team) che vuole chiudere al meglio la sua stagione della consacrazione.