Ugo Humbert rinuncia al Master di Parigi: conseguenze importanti in ottica Coppa Davis

Niente da fare per Ugo Humbert. Il n.1 di Francia non prenderà parte al Master di Parigi (Francia), nella rinnovata sede della Paris La Défense Arena. Un brutto colpo per il giocatore, costretto a ritirarsi per problemi alla schiena nella semifinale dell’ATP500 di Basilea contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Ci sono dei riflessi in classifica importanti, dal momento che Humbert dovrà scartare i 600 punti della finale della scorsa stagione disputata a Bercy. In base alla classifica live, il transalpino è n.36, al di fuori dei giocatori che possono essere testa di serie negli Slam. Nel tabellone principale, quindi, accede il connazionale Valentin Royer, che esordirà contro Davidovich Fokina.

Un infortunio, poi, che potrebbe avere delle conseguenze anche nelle scelte del capitano di Coppa Davis, Paul-Henri Mathieu, in vista della Final Eight di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre. La Francia dovrà giocare contro il Belgio e, in caso di vittoria, affronterebbe chi la spunterà tra l’Italia e l’Austria. Se Humbert dovesse recuperare, diventerebbe il singolarista n.2 verosimilmente, mentre Arthur Rindeknech sarebbe il n.1, in base al ranking.

Questo quindi potrebbe andare a cambiare gli equilibri nel roster transalpino. Giova ricordare che da regolamento ITF, un massimo di tre giocatori nominati può essere modificato fino alle ore 11:00 italiane del giorno precedente l’inizio delle partite della Final-8, ovvero lunedì 17 novembre. Attualmente, i convocati francesi sono i citati Ugo Humbert e Arthur Rinderknech oltre a Benjamin Bonzi e a Pierre-Hugues Herbert. Non resta che attendere gli sviluppi.