Fabio Fognini prende le difese di Jannik Sinner sul caso Coppa Davis: “Una scelta più che comprensibile”

Fabio Fognini si sta godendo in queste settimane l’avventura nel format televisivo “Ballando con le Stelle”. Nelle vesti di ballerino, l’ex tennista ligure ci sta mettendo la solita grinta, un po’ come quando giocava, cercando di mixare concretezza e genialità. Nel corso delle pause degli allenamenti in sala, Fabio ha risposto ad alcune domande sul proprio profilo Instagram.

Inevitabile il quesito relativo a quanto deciso da Jannik Sinner sulla mancata disponibilità alle finali di Coppa Davis a Bologna. Ebbene, da questo punto di vista, Fognini ha preso le difese dell’altoatesino, sostenendo la presa di posizione del n.2 del mondo.

“Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre cento opportunità di portare in alto la nostra amata bandiera“, ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo.

Parole che vanno ad aggiungersi a quelle di Paolo Bertolucci, ex tennista di alto livello e vincitore della Coppa Davis nel 1976, e di altri ex agonisti della racchetta, come Vincenzo Santopadre e Paolo Canè, capaci probabilmente più di altri di comprendere certe dinamiche, uscendo dalle polemiche sterili di queste giornate.