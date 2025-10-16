Thomas Ceccon e Alberto Razzetti impegnati nella sfida Australia-Resto del Mondo a Brisbane

Sarà spettacolo e acqua bianca il 12 dicembre al Brisbane Valley Pool, teatro della sfida in piscina tra la squadra australiana e il resto del mondo. Un confronto tra i grandi esponenti del nuoto in vasca che si preannuncia molto interessante. Posteriormente agli Europei in vasca corta in Polonia (2-7 dicembre), alcuni del Vecchio Continente saranno coinvolti.

In casa Italia, risponderanno all’appello Thomas Ceccon e Alberto Razzetti, che competeranno tra le fila della compagine “The World”, forti anche dell’esperienza in terra australiana dell’inizio di questo 2025. Il campione vicentino sarà coinvolto nelle prove di velocità e nelle staffette miste, mentre Razzetti sarà coinvolto in un format particolare in cui l’ordine delle frazioni verrà svelato nel momento della partenza, denominato “mystery medley”.

La compagine aussie sarà formata da esponenti di spicco come Kaylee McKeown, Mollie O’Callaghan, Cameron McEvoy, Matt Temple, Lani Pallister e Shayna Jack, mentre nella formazione del resto del mondo competeranno anche Lukas Märtens, Duncan Scott, Caspar Corbeau, Marrit Steenbergen, Rebecca Meder, Roos Vanotterdijk e Isabel Gose.

Ci si divertirà e sarà anche un’occasione per mostrare il nuoto in una veste più da intrattenimento che di prestazione pura, ricordando quanto era accaduto alcuni anni fa col circuito della ISL, con Federica Pellegrini tra le promotrici.