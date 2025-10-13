Nuoto, Thomas Ceccon si testa su più distanze in Coppa del Mondo. Burdisso mostra segnali a Carmel

Calato il sipario sulla prima tappa di Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta a Carmel (USA). Nella piscina da 25 metri dello Stato dell’Indiana i padroni di casa hanno messo in mostra i muscoli, con Gretchen Walsh in grande spolvero nella velocità del delfino. Per i colori azzurri i tempi sono da intepretare.

Si è a inizio stagione e tutto va tarato. Thomas Ceccon si è concesso un doppio podio nel day-3 tra 50 farfalla e 100 dorso, toccando la piastra in terza posizione in entrambi i casi. I crono non sono stati eccezionali, ma si sa che il rapporto con la vasca corta del veneto nella sua gara principale in lunga è sempre particolare. In sostanza, si annotano questi riscontri e si pensa ai prossimi appuntamenti nel massimo circuito internazionale.

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, da accogliere col sorriso i segnali di ripresa nei 200 delfino di Federico Burdisso. Il terzo posto nella gara negli States sta a significare che il lombardo stia seguendo un percorso corretto, che chiaramente poi dovrà essere confermando nella piscina da 50 metri, soprattutto nell’ottica degli Europei a Parigi.

Rimandato a Westmont (USA), in occasione del secondo round del massimo circuito internazionale (17-19 ottobre), il resto della truppa nostrana. Leonardo Deplano, Ludovico Viberti, Lorenzo Mora e soprattutto Alberto Razzetti sono apparsi lontani dalla loro condizione top, ma per l’appunto tutto va interpretato in vista della rassegna continentale in corta in Polonia di inizio dicembre.