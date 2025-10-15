Nuoto, Sara Curtis torna in gara! Avventura in Coppa del Mondo, c’è Ceccon: i convocati per Westmont

La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto andrà in scena a Westmont (Illinois, USA) dal 17 al 19 ottobre. Il massimo circuito internazionale itinerante in vasca corta sbarcherà negli States dopo l’apertura dello scorso fine settimana in Indiana e ci sarà grande curiosità per le prestazioni di Sara Curtis, che tornerà in gara dopo i Mondiali e dopo essersi trasferita proprio oltreoceano (alla Virginia University sotto la guida di Todd DeSorbo).

Debutterà nella kermesse anche Simone Stefanì, poi ci saranno gli altri azzurri visti a Carmel, a cominciare da Thomas Ceccon, capace di salire sul podio in due prove differenti nel giro di un quarto d’ora e attualmente dodicesimo con 42,3 punti nella classifica guidata dall’ungherese Hubert Kos (58,4) davanti all’olandese Caspar Corbeau (55,8).

Scenderanno in acqua anche Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Ludovico Blu Art Viberti, Federico Burdisso, Lorenzo Mora e Alberto Razzetti. La Coppa del Mondo si concluderà nel fine settimana dal 24-26 ottobre a Toronto, ultimo evento internazionale di avvicinamento agli Europei, previsti a Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre.