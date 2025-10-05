Tardozzi: “Bagnaia devastato come persona. Motore della GP24? Saremmo andati fuori regolamento”

Fine settimana da incubo per Francesco Bagnaia, andato totalmente in crisi nel GP di Indonesia: ieri ha concluso la Sprint Race in ultima posizione, oggi è caduto durante il Gran Premio quando si trovava all’ultimo posto. Il due volte Campione del Mondo di MotoGP è andato totalmente in crisi sul circuito di Mandalika, dopo che settimana scorsa aveva trionfato in Giappone con grande piglio. Non c’è stata dunque l’uscita dalla crisi e il centauro della Ducati ha deciso di non parlare al termine della gara odierna.

Davide Tardozzi, team manager di Ducati, ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky: “Pecco è devastato, prima come persona, ancora più che come pilota. È chiaro che noi vogliamo proteggere lui e le sue emozioni: se adesso venisse da noi con le lacrime negli occhi non potrebbe essere altrimenti, perché è un ragazzo molto sensibile, è un pilota veloce. Però in questo momento pensiamo che sia meglio lasciarlo tranquillo e cercare di lavorare per metterlo nelle condizioni per poter performare a Phillip Island. Io penso che lui creda assolutamente in Ducati. Credo che ci conosca bene dopo sette anni, a livello tecnico e anche umano. Non credo che ci sia mai stata una sola volta dove ha dubitato che noi facciamo il 100% per aiutarlo“.

Il team manager ha poi proseguito: “C’è un dispiacere enorme, è passato da un weekend dominato solo sette giorni fa a un altro disastroso come questo di Mandalika. Continuiamo a credere in Bagnaia come abbiamo sempre affermato nelle 16 gare prima del Giappone. Poi è chiaro che dovremo fare un’analisi molto profonda in settimana a Bologna. In questo momento ovviamente non abbiamo capito le ragioni per cui ‘Pecco’ non ha performato. Il motore di Motegi? Quello della GP24 e quello della GP25 hanno due omologazioni diverse: se noi avessimo corso con il motore della GP24 saremmo andati fuori dal regolamento, cosa che Ducati non fa“.