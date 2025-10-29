Tennis
Tabellone non banale per Sinner a Parigi: dagli ottavi alla semifinale solo potenziali avversari scomodi
Si giocherà senza soluzione di continuità a Parigi fino a domenica, giorno della finale dell’ATP Masters 1000: Jannik Sinner tornerà in campo domani negli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo, ma nella parte bassa del tabellone ci sono state pochissime sorprese, quindi il cammino dell’azzurro non sarà dei più semplici.
Ad esclusione di Cerundolo, infatti, proveniente da uno spicchio di tabellone privo di teste di serie a causa del forfait del ceco Jakub Mensik a qualificazioni iniziate, l’unico giocatore protetto dal seeding a cadere nei sedicesimi è stato Lorenzo Musetti, battuto nel derby da Lorenzo Sonego.
Sinner, dunque, negli eventuali quarti di finale dovrà fronteggiare il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton ed il russo Andrey Rublev, mentre in semifinale il possibile avversario potrebbe essere uno tra il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev. In finale, invece potrebbe giungere uno tra il canadese Félix Auger-Aliassime e lo statunitense Taylor Fritz.
POSSIBILE PERCORSO DI JANNIK SINNER A PARIGI
Ottavi di finale: Francisco Cerundolo
Quarti di finale: Ben Shelton o Andrey Rublev
Semifinale: Daniil Medvedev o Alexander Zverev
Finale: Félix Auger-Aliassime o Taylor Fritz