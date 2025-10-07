Sollevamento pesi: Kuk Hyang Song trionfa nella categoira -69 kg femminile ai Mondiali

Tutto facile per Kuk Hyang Song. La nordcoreana ha infatti vinto per dispersione la gara della categoria -69 kg femminile ai Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in Norvegia.

Gara semplicemente dominata quella dell’asiatica, a cui sono bastate due alzate a segmento per sbaragliare la concorrenza. Nello strappo la pesista ha prima alzato 112 kg, progredendo poi a 120 kg. Nello slancio invece dopo un’entrata di 140 kg è subito passata a 150 kg, rinunciando in entrambi i casi al terzo tentativo totalizzando 270 kg.

A distanza siderale si è piazzata invece la colombiana Rodriguez Quintero, brava a prendere il largo nella prima prova arrivando così al totale di 241 kg (110 kg+ 131 kg), curiosamente la stessa misura complessiva dell’atleta del Bahrein Segura Grueso, terza anche lei con 241 kg (107 kg+134 kg).

In questa gara non era presente alcun rappresentante della squadra italiana.