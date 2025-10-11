Sollevamento pesi: Lalayan e Park trionfano nell’ultima giornata dei Mondiali

Terminano con il trionfo assoluto di Varazdat Lalayan i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, rassegna andata in archivio oggi sulla pedana norvegese di Førde. In un ultimo giorno riservato ai pesi massimi, l’atleta si è imposto per dispersione nella categoria +100 kg, dettando legge in entrambi i segmenti.

Nello strappo infatti il pesista ha tirato su 211 kg, misura trovata al terzo tentativo, per poi sollevare 250 kg nello slancio totalizzando 461 kg. Prova regolare poi per il rappresentante del Bahrain Gor Minasyan, argento con 447 kg (205 kg+242 kg) mantenendo il posto d’onore dall’inizio alla fine. Grande guizzo poi per il sudcoreano Yeonghwan Song che, dopo il settimo strappo da 175 kg, ha risalito la china successivamente con uno slancio da 225 kg che gli ha consentito di raggiungere 410 kg, misura valida per il bronzo.

Nella categoria +86 kg femminile a vincere per dispersione è stata la sudcoreana Hyejeong Park. Abile a tirare su 283 kg, imponendosi sia nello strappo (125 kg) e slancio (158 kg), regolando la cubana Marifelix Sarria Ruiz, argento con 275 kg (118 kg+ 157 kg) davanti alla statunitense Theisen Lappen, bronzo con 269 kg (115 kg+ 154 kg).

Ricordiamo che in queste gare non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.