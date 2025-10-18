Sofia Goggia: “Federica Brignone mi ha insegnato un segreto”

La stagione, che vivrà il suo momento clou con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sta per iniziare. Sofia Goggia, una delle stelle dello sci alpino nostrano, è intervenuta al Media Day della FISI: il diciottesimo anno di attività agonistica, il lavoro di preparazione e le attese per l’annata olimpica i temi trattati.

Sulla diciottesima stagione agonistica: “Diciotto anni nel circuito FIS fin dall’inizio, non è così tanto ai livelli alti. La Coppa del mondo la disputo stabilmente dal 2015-2016, quindi dieci stagioni esatte. Io sto bene, ho lavorato bene quest’estate, comunque ho fatto l’anno scorso un’ottima stagione, solida e anche con la poca preparazione che è riuscita a fare a causa del piede“.

Sul lavoro svolto alla fine della scorsa annata e durante la preparazione estiva: “In primavera ho sfruttato tanto le condizioni invernali presenti sulle nostre montagne, l’estate è partita comunque da una buona base fisica e la preparazione sugli sci anche nel blocco sudamericano è andata bene“.

Sulle attese per un’annata importante: “Sai, lo sci è uno sport outdoor, quindi ha tantissime variabili E proprio per questo motivo non si riesce mai a fare una programmazione con dei micro-macrocicli che siano lineari, magari come il nuoto, come l’atletica, dove ci sono veramente poche variabili e l’unica variabile che riesci a controllare forse è il tuo fisico. Secondo me non bisogna pensare alle stagioni con gli eventi iridati, con una concezione diversa rispetto alle altre. Bisogna, secondo me, partire bene, testarsi in Coppa del Mondo, riuscire a capire a che livello sei, tarare il tiro laddove ci siano delle cose da mettere a punto. Però il segreto che ci ha insegnato Federica l’anno scorso è quello di sciare ogni weekend forte; quindi, il mio obiettivo è quello di essere al 100% sulla neve ogni giorno. Sono concentrata su quello che devo fare, senza grandi aspettative, ma passo dopo passo“.