Marta Bassino: “È iniziato un nuovo capitolo. Sto adattando la mia sciata a tutti i tipi di neve”

È il momento di verificare quali frutti ha generato il duro lavoro svolto in estate. La Coppa del Mondo di sci alpino è ormai pronta a partire. Marta Bassino, reduce da un paio di stagioni al di sotto degli abituali standard di rendimento, è intervenuta al Media Day della FISI soffermandosi sulle aspettative per un’annata che culminerà con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Sul nuovo percorso iniziato con il lavoro svolto nel corso dell’estate: “Arrivo da delle stagioni così, però quest’anno è come se avessi iniziato un nuovo capitolo della mia vita e quindi sicuramente mi dà un modo di vivere in modo diverso un po’ il tutto; quindi, anche la motivazione arriva un po’ in modo diverso“.

Sull’imminente inizio della stagione e la quadra dei vari aspetti: “A Ushuaia abbiamo fatto un bellissimo lavoro, quindi sto cercando di adattare il più possibile la mia sciata e i vari tipi neve con appunto trovare una quadra con i materiali e sta andando bene poi adesso siamo appunto sotto gara a Solden e nei prossimi giorni andremo in Val Senales per rifinire il tutto e poi sabato si parte“.

Sulla ricerca del feeling con la neve: “Ho voglia di partire perché penso che in questi casi quando si viene da tanti cambiamenti e anche tante difficoltà forse poi è la neve la sensazione intorno che fa la differenza. Sì, il nostro feeling sulla neve sicuramente è la cosa che cerchiamo più di tutti, sentirsi bene proprio appunto negli scarponi, con gli sci quando sciamo; quindi, quello è un po’ l’obiettivo e poi cercherò di vivermi tutto il più serenamente possibile cercando di dare il massimo“.